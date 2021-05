Lewandowski knackt Müller-Rekord: Das sagen die Bayern über ihren Torjäger

Er hat es geschafft: Robert Lewandowski hat den Fabel-Rekord von Gerd Müller eingestellt. Mit seinem Treffer beim 2:2 gegen Freiburg hat der Bayern-Stürmer jetzt 40 Ligatore auf seinem Konto - und damit genauso viele, wie FCB-Legende Gerd Müller in der Saison 1971/72. Ein herausragende Leistung, für die der Torjäger Lob von allen Seiten aus dem Verein bekam.

Hansi Flick, Trainer des FC Bayern: "Robert hat letztes Jahr seine erfolgreichste Saison gespielt – er hat das Triple zusammen mit der Mannschaft geholt und ist Weltfußballer geworden. Jetzt hat er die historische Marke von Gerd Müller eingestellt. Die letzten Jahre hätte man da nie dran geglaubt, dass der Rekord fallen würde. Aber im Fußball ist einiges möglich. Im Moment ist Robert der beste Stürmer auf der Welt. Was danach kommt, muss man abwarten. Wie lange er seinen Rekord haben wird, das muss die Konkurrenz entscheiden."

Karl-Heinz Rummenigge, Vorstandsvorsitzender des FC Bayern : "Wir alle freuen uns mit und für Robert Lewandowski. Vor sieben Jahren haben wir ihn ablösefrei zum FC Bayern geholt, und er wurde einer der wertvollsten Spieler unserer Vereinsgeschichte. Ich habe mit Gerd Müller gespielt und weiß, dass er Robert diesen Tag von Herzen gönnt. Beide sind Stürmer, die in der Geschichte des Fußballs herausstechen."

Herbert Hainer, Präsident des FC Bayern: "Herzlichen Glückwunsch an Robert Lewandowski! Er hat es verdient, wie einst Gerd Müller Geschichte zu schreiben. Der FC Bayern kann ungeheuer stolz sein, dass Fußballfans in aller Welt so außergewöhnliche Stürmer auf ewig mit unserem Verein verbinden.“