Lewandowski, Messi, Ronaldo: So lief das Jahr 2020 für die drei Weltfußballer-Kandidaten

Da waren es nur noch drei: Am 17. Dezember kürt die Fifa den Weltfußballer des Jahres. Aus anfänglich elf Kandidaten, die der Spitzenverband auf Basis der Meinung eines Expertengremiums zusammenstellte, wurden am Freitag die drei heißesten Anwärter auf den begehrten Spielertitel bekanntgegeben . Bis Mittwoch konnten zudem Spieler, Trainer, Medienvertreter und Fans ihren Favoriten wählen.

Auch in der aktuellen Saison trifft der Bayern-Stürmer weiter, wie er will. Zwölf Tore in neun Ligaspielen sowie drei Treffern in der Königsklasse unterstreichen seine Klasse. Mehr noch konnte Lewandowski im Jahr 2020 weiter an seiner Legende arbeiten. In der ewigen Torjägerlisteliste der Bundesliga schaffte der Pole den Sprung unter die besten drei, steht mit inzwischen 248 Toren hinter Klaus Fischer (268) und Bayern Legende Gerd Müller (365). Der gleiche Erfolg gelang ihm in der Champions League: Wie Ex-Schalker Raúl netzte 71 Mal. Nur Lionel Messi (118) und Cristiano Ronaldo (134) trafen häufiger.

Damit hatte die polnische Tormaschine erheblichen Anteil am zweiten Triple-Sieg in der Münchner Vereinshistorie . Doch nicht nur, dass Lewandowski mit den Bayern Meisterschaft, Pokal und Champions League gewinnen konnte: Er machte zudem sein persönliches Triple perfekt, wurde Torschützenkönig in allen drei Wettbewerben . Es folgte die Auszeichnung zum Fußballer des Jahres in Deutschland , gleichermaßen die Ehrung zu Europas Fußballer des Jahres . Durch den Gewinn des Superpokals (3:2 gegen Dortmund) und des europäischen Supercups (2:1 gegen Sevilla), machte er zu Beginn der neuen Spielzeit mit den Bayern aus dem Triple sogar das Quintuple .

Robert Lewandowski spielte 2019/20 seine erfolgreichste Saison . Der Stürmer stand in 46 Partien für den FC Bayern auf dem Feld, konnte dort überragende 55 (!) Treffer beisteuern. Damit erzielte der polnische Nationalspieler knapp über ein Drittel aller Bayern-Tore in der gesamten Spielzeit. Im Einzelnen: 15 Treffer gelangen dem 32-Jährigen in der Champions League (FCB gesamt: 43) und sechs Tore im DFB-Pokal (15). In der Bundesliga netzte er 34-mal. Historisch: Nie zuvor gelangen einem ausländischen Stürmer mehr Tore in einer Saison.

Dennoch ist Messis individuelle Klasse unbestritten. Trotz der wenig erfolgreichen Saison von Barca, konnte der "Floh" in 44 Partien immerhin 31 Tore beisteuern sowie 27 weitere auflegen. 25 Treffer in der Liga waren zwar sein schwächster Wert seit der Saison 2008/09 (23 Tore), dennoch wurde er Torschützenkönig. Insgesamt bereits zum siebten Mal. Damit ist Messi alleiniger Rekordhalter im spanischen Oberhaus. Hinzu kommt, dass er sich zum Vorlagenkönig mauserte. Mit 22 Liga-Assists stellte der Argentinier nicht nur einen persönlichen Rekord ein, sondern auch offiziell: Nie zuvor gelangen einem Spieler mehr Torvorbereitungen in La Liga.

Er gehört im Prinzip zur Festausstattung der Weltfußballer-Wahl. Bereits sechsmal konnte Lionel Messi die Auszeichnung entgegennehmen, nun soll Titel Nummer sieben folgen. Es wäre sein einziger in diesem Jahr, denn: Mit dem FC Barcelona holte er der vergangenen Saison keinen einzigen Pokal. Im Pokal war bereits nach Runde zwei Schluss, in der Liga reichte es nur zur Vizemeisterschaft und in der Champions League war im Viertelfinale nach der historischen 2:8-Pleite gegen Bayern München Schluss.

Cristiano Ronaldo (Juventus Turin)

Die beiden gibt es nur im Doppelpack, so scheint es. Wie in den Jahren zuvor steht auch Cristiano Ronaldo wieder in der engeren Auswahl zum Weltfußballer des Jahres. Auch der Portugiese baut weiter an seinem Denkmal in den Fußball-Annalen. Im Ligaspiel gegen Inter Mailand am 8. März bestritt CR7 sein 1000. Pflichtspiel als Profi. Ein Meilenstein. Genauso wie sein 100. Länderspieltor für Portugal im September im Nations-League-Spiel gegen Spanien. Nie zuvor konnte ein europäischer Nationalspieler die dreistellige Marke brechen. Aktuell fehlen ihm noch acht Treffer für den Weltrekord.

Mit 31 Saisontreffern in der Serie A hatte Ronaldo zudem maßgeblich Anteil am Meisterschaftstitel von Juventus Turin. Nur Lazio-Stürmer Ciro Immobile netzte häufiger (36-mal). Gegen jenen Klub stellte der inzwischen 35-Jährige eine weitere persönliche Bestmarke auf. Im Rückspiel markierte er seinen 50. Treffer im italienischen Oberhaus. Damit hat der Europameister als erster Fußball-Profi nun in den Ligen Englands, Spaniens und Italiens jeweils diese magische Zahl übertroffen. International lief es dafür nicht so rund. Juve schied bereits im Achtelfinale gegen Olympique Lyon aus.