Erst Videobeweis-Wirbel, dann Lewandowski und Pavard: Bayern mit glanzlosem Sieg bei Union Berlin

Der FC Bayern München hat ohne große Mühe seinen Vorsprung als Bundesliga-Spitzenreiter verteidigt. Das Team von Trainer Hansi Flick siegte am Sonntag im ersten Spiel nach der Corona-Pause mit 2:0 (1:0) bei Union Berlin und steht damit weiterhin vier Punkte vor Borussia Dortmund auf Platz eins. Robert Lewandowski, der seine Verletzung aus dem Champions-League-Achtelfinale beim FC Chelsea (3:0) in der Zwangspause auskuriert hat, traf per Elfmeter in der 40. Minute. Zuvor war Thomas Müller ein Treffer nach Videobeweis aberkannt worden (19.). Zehn Minuten vor dem Ende erhöhte Benjamin Pavard auf 2:0.