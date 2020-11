Robert Lewandowski jagt Real-Legende Raúl - Bayern-Stürmer winkt Platz in den Top 3 der CL-Torjägerliste

Tore hat Robert Lewandowski beim FC Bayern München schon so einige erzielt. Und dennoch wäre sein nächster Treffer in der Champions League am Mittwoch gegen RB Salzburg (21 Uhr, Sky) etwas ganz Besonderes für den Polen. Der Grund: Gelingt dem Münchner Angreifer gegen die Österreicher ein Torerfolg, rückt er in die Top 3 der ewigen Torschützenliste der Königsklasse vor. Mit dann 71 Treffern stünde er auf einer Stufe mit Real-Stürmerlegende Raúl, der für die Madrilenen und den FC Schalke 04 ebenso oft traf. Besser waren vor dem vierten Spieltag der Champions League nur die mehrmaligen Weltfußballer Cristiano Ronaldo und Lionel Messi.

