Fans, Trainer, Kapitäne und Journalisten gefragt: So lief die Abstimmung zur Weltfußballer-Wahl

Torjäger Robert Lewandowski vom Champions-League-Sieger FC Bayern München zählt neben Cristiano Ronaldo (Juventus Turin) und Lionel Messi (FC Barcelona) zu den drei Finalisten bei der Wahl zum Weltfußballer 2020. Eigentlich führt für viele Experten die Wahl nicht an Lewandowski vorbei. Meister, DFB-Pokal-Gewinner, Champions League-Sieger sowie Torschützenkönig in allen drei Wettbewerben und dazu die Erfolg im deutschen und europäischen Supercup - der Pole ist eigentlich der klare Favorit. Der Ablauf der Wahl deutet aber nicht auf eine klare Entscheidung hin.

Bei der Wahl fließt das Votum von Fans, Nationaltrainern, Nationalmannschaftskapitänen und Journalisten zu gleichen Teilen in das Ergebnis mit ein. Da können Beliebtheitswerte einen größeren Ausschlag als sportliche Erfolge geben. Das weiß auch Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge. Messi und Ronaldo hätten "in anderen Erdteilen wie Asien, Afrika und insbesondere Südamerika einen gewissen Startvorteil", erklärt Rummenigge gegenüber der Abendzeitung. Dort seien sie im Fernsehen "viel präsenter und weiter verbreitet" als Bundesliga-Spieler.

"Robert Lewandowski: Der Torjäger", "Cristiano Ronaldo: Der Stammgast" und "Lionel Messi: Der Garant", schrieb die FIFA über die drei Profile der Finalisten. Bis zum 9. Dezember konnten die Fans auf der FIFA-Homepage abstimmen. Die Vergabe findet am 17. Dezember in der FIFA-Zentrale in Zürich statt.