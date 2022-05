Lewandowski-Zukunft, Salihamidzic-Debatte, Hoeneß-Kritik: Fragen und Antworten zur Lage beim FC Bayern

Uli Hoeneß teilte bei seiner Saisonbilanz kräftig aus. Während sich der wechselwillige Robert Lewandowski auf dem Balkon von Tausenden auf dem Marienplatz feiern ließ, knöpfte sich der Ehrenpräsident einige Stars des FC Bayern vor und verteidigte Sportvorstand Hasan Salihamidzic vehement gegen Kritik. "Bei uns wird ja immer der Trainer oder der Sportdirektor in die Pflicht genommen", sagte der 70-Jährige. "Tatsache ist, dass wir seit Weihnachten einige Spieler dabei hatten, die im Großen und Ganzen nicht mehr gut gespielt haben."

Bei der brisanten Königspersonalie um Lewandowski, den der FC Barcelona lockt und die den FC Bayern auch nach der Titelparty weiter beschäftigt, glaubt Hoeneß nicht an einen Abgang. "Ich bin da sehr zuversichtlich, dass wir mit Robert Lewandowski eine gute Saison haben werden", sagte der langjährige Manager und Präsident, und ergänzte prägnant: "Es geht doch nur um Kohle - und sonst gar nichts."

"Es ist immer viel Lärm, aber es ist auch wahnsinnig viel Lärm um Nichts. Ich weiß nichts von Barcelona. Ich weiß nur, dass wir den besten Stürmer der Welt unter Vertrag haben und das soll auch so bleiben", sagte Kahn. Für den Fall der Fälle wäre er aber vorbereitet: "Bei uns gibt es nicht nur Plan B, sondern auch Plan C und D."

Wie beschäftigt den Verein die Kritik an Salihamidzic?

Hoeneß findet den Umgang mit dem 45-Jährigen ungerecht, machte gar "eine Hetzjagd" aus. Präsident Herbert Hainer verteidigte Salihamidzic ebenfalls, sagte gegenüber der Süddeutschen Zeitung: "Insgesamt finde ich, dass Hasan einen sehr guten Job macht." Ehrenpräsident Hoeneß sieht aber auch in der Führungsriege um Kahn und Salihamidzic Anpassungsbedarf für die kommenden Spielzeiten. Vor allem in der Außendarstellung des Klubs, in der Nagelsmann zeitweise als Klubsprecher fungierte.