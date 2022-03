Lewandowski und Süle zurück im Mannschaftstraining des FC Bayern – Tolisso absolviert Laufeinheit

Der FC Bayern München kann die Vorbereitung auf das Spitzenspiel gegen Bayer Leverkusen am Samstag (15.30 Uhr/Sky) mit Innenverteidiger Niklas Süle fortsetzen. Der 26-Jährige hatte zuletzt aufgrund von Rückenbeschwerden kürzer treten müssen, nahm am Donnerstag aber wieder am Mannschaftstraining des deutschen Rekordmeisters teil. Das teilten die Münchener mit. Auch Robert Lewandowski, der die Einheit am Vortag laut Berichten noch aufgrund eines Trauerfalls in der Familie verpasst hatte, war wieder mit dabei.

