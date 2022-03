Lewandowski trotzt Vertrags-Debatte: Doppelpack bei klarem Bayern-Heimsieg gegen Union

Verlängert er seinen Vertrag? Oder will er gar den FC Bayern München verlassen? Um Robert Lewandowski rankten sich zuletzt viele Spekulationen. Der Top-Torjäger des Rekordmeisters hat sich am Samstagabend von den Diskussionen über seine Zukunft unbeeindruckt gezeigt und den FCB im Spiel gegen Union Berlin zu einem klaren Sieg geführt. Lewandowski erzielte in der Allianz Arena beim klaren 4:0 (2:0)-Erfolg seiner Bayern seine Saisontreffer 30 (45.+1) und 31 (47.) und hatte damit großen Anteil daran, dass der Bundesliga-Spitzenreiter seinen ärgsten Verfolger Borussia Dortmund weiter auf Abstand hält. Zudem stellte der Pole einen Gerd-Müller-Rekord ein: Zum fünften Mal in seiner Bundesliga-Karriere knackte Lewandowski die 30-Tore-Marke, das gelang in der Liga-Geschichte zuvor nur Bayern-Legende Müller.

Anzeige