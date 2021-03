Pro und Contra: Kostet die Lewandowski-Verletzung den FC Bayern die Meisterschaft?

PRO: In Lewandowski verliert Bayern seine Lebensversicherung – und die Schale von SPORTBUZZER-Mitarbeiter Leon Schaefer Anzeige Im Krisenmanagement würde man es den GAU nennen, den größten anzunehmenden Unfall: Robert Lewandowski fehlt dem FC Bayern ausgerechnet in der heißen Saisonphase im April. Das ist nicht nur für ihn persönlich bitter – er könnte schließlich doch noch am Rekord von Gerd Müller scheitern. Vor allem trifft es den Klub ins Herz. Denn ohne Lewandowski werden die Bayern erstmals nach acht Jahren wieder in der Bundesliga vom Thron gestürzt.

Nur ein Team hat in der Liga in dieser Saison bisher eine ähnliche Kaltschnäuzigkeit an den Tag gelegt wie die Bayern: RB Leipzig. Und ausgerechnet gegen die Leipziger geht es nun im Spiel eins nach der Lewandowski-Verletzung.

Schon in der Hinrunde hatte die Mannschaft von Hansi Flick ihre Mühe mit den Leipzigern, man spielte nur 3:3. Mit der Nachricht über den Lewandowski-Ausfall gibt es jetzt für die Roten Bullen einen Extra-Ansporn: Sie haben die Meisterschaft vor Augen. Denn dem FC Bayern fehlt mit dem Polen die Lebensversicherung. Wurde es zuletzt eng für den Dauermeister – etwa im Liga-Spiel gegen den BVB, als man 0:2 zurücklag – war immer auf den Torjäger Verlass. Ohne Lewandowski sind die Bayern dementsprechend deutlich schlagbarer. Das weiß Leipzig, das wissen auch die nächsten Gegner Union Berlin und VfL Wolfsburg, die beide noch um die Europapokal-Plätze kämpfen. Und das wird den FCB letztlich vom Thron stoßen.

CONTRA: Der FC Bayern München ist keine One-Man-Show von SPORTBUZZER-Redakteur André Batistic

Ja, der FC Bayern verliert mit Lewandowski den Torjäger, der fast die Hälfte aller Saisontore geschossen hat – ja, die Verletzung wird dem FCB in den kommenden vier Wochen sicherlich ein paar Punkte kosten. Verlieren die Bayern damit automatisch die Meisterschaft an Verfolger RB Leipzig? Mitnichten! Dafür ist der amtierende Triple-Sieger in der Breite zu gut aufgestellt – zudem zeigt Bundestrainer Joachim Löw seinem ehemaligen Co-Trainer Hansi Flick aktuell, wie Lewandowski auf Weltklasse-Niveau ersetzt werden kann.

Denn mit dem gelungenen Einsatz von Serge Gnabry als zentralem Stürmer in der Nationalmannschaft in der WM-Qualifikation gegen Island (3:0) und Rumänien (1:0) hat Löw den FCB-Flügelstürmer bereits bestens für den Lewandowski-Ernstfall vorbereitet. Gnabry glänzte in seiner Rolle als Vollstrecker, besonders mit dem Siegtor gegen Rumänien. Was im DFB-Team bereits bestens funktioniert hat, könnte bei den Bayern durch die pfeilschnellen Außen Leroy Sané und Kingsley Coman sogar noch verfeinert werden. Zudem wird der routinierte Thomas Müller schon dafür sorgen, dass Gnabry nicht auf verlorenem Posten steht. Dass der Fokus der Bayern-Offensive nicht nur auf DEN einen Stürmer gerichtet ist, könnte der Spielanlage am Ende sogar gut tun. Dass es trotzdem ein Kraftakt sein wird, einen 35-Tore-Mann zu ersetzen, dürfte jedem klar sein.