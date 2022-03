Matthäus kritisiert FC Bayern für Umgang mit Lewandowski: "Wäre unter Hoeneß und Rummenigge undenkbar gewesen"

Der FC Bayern könne sich glücklich schätzen, dass Lewandowski so einen super Charakter habe und ein Vollprofi sei. Er lasse sich nicht gehen. Aus Sicht des Rekordnationalspielers hätten zu Zeiten von Ex-Präsident Hoeneß und dem früheren Klub-Boss Rummenigge längst Gespräche stattgefunden: "Und selbst wenn es dabei nur um die Erklärung gegangen wäre, dass man aufgrund der wirtschaftlich schwierigen Situation noch abwarten muss. Aber der Spieler hätte damit gewusst, woran er ist. Das Zwischenmenschliche ist nicht mehr so vorhanden wie früher!"

Matthäus über Lewandowskis Vertragssituation: "Wundere mich, dass nichts vorangeht"

Lewandowskis Vertrag läuft wie der von Thomas Müller und Manuel Neuer im Sommer 2023 aus. Weder Bayern-Boss Kahn noch Sportvorstand Salihamidzic sollen bislang ein Gespräch mit dem "Fußballer des Jahres" geführt haben. "Ich wundere mich, dass nichts vorangeht. Man sollte nicht alles in die Schublade stecken und abwarten", erklärte Matthäus. Bayern-Chef Kahn kündigte Anfang März "Gespräche mit diversen der verdienten Spieler" im Frühjahr an. Der Pole musste das Mannschaftstraining derweil am Dienstag vorzeitig abbrechen, nachdem er ausgerutscht war.