Lewis Hamilton sichert sich Bestzeit am ersten Testtag in Barcelona - Sebastian Vettel krank

Formel 1: Nur noch sechs statt acht Testtage vor der Saison

Die zweiten Testfahrten in Barcelona finden vom 26. bis zum 28. Februar statt. Im Gegensatz zu den vergangenen Jahren haben die Formel-1-Teams vor dem ersten Grand Prix des Jahres nur noch sechs statt acht Übungstage. Vettel und Co. bestreiten das Auftaktrennen am 15. März in Melbourne.