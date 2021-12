Hamilton und Verstappen auf Kollisionskurs: Die Vorzeichen zum spannenden WM-Kampf in der Formel 1

Die Ausgangslage könnte spannender nicht sein: Lewis Hamilton und Max Verstappen gehen am Sonntag (14 Uhr, Sky) punktgleich ins WM-Finale in Abu Dhabi. Eine Konstellation, die es seit fast 50 Jahren nicht mehr gab: 1974 war das letzte Mal, dass die beiden Titelkandidaten, damals Emerson Fittipladi und Clay Regazzoni, vor dem letzten Rennen die gleiche Punktezahl aufwiesen – Fittipaldi behielt damals in Watkins Glen die Oberhand. Anzeige

Einen Vorteil hat Verstappen allerdings: Nach Siegen führt er mit neun zu acht – was bedeutet: Scheiden beide aus, wäre er der neue Weltmeister. So sagt es das Reglement – und das ist der Grund, warum Hamilton und das Mercedes-Lager fürchten, der Red-Bull-Pilot könnte die Entscheidung in einer Kollision suchen. Dass die Rennleitung in den üblichen Anmerkungen zum Rennen auch Punkt 29.4 Artikel 12.4.5 noch mal erwähnte, in dem Ausschluss und Abzug von Punkten thematisiert werden, dürfte als kleine Warnung verstanden werden. "Es ist in der Vergangenheit passiert. Es ist fair, dass sie es machen, ich hoffe, sie müssen es nicht anwenden" betonte Hamilton.

Es wäre schließlich nicht das erste Mal: Michael Schumacher holte sich so 1994 in Adelaide den Titel gegen Damon Hill, als er zunächst selbst in der Mauer landete, dann aber mit beschädigtem Auto zurück auf die Strecke kam und Hill "mitnahm". 1997 in Jerez versuchte er gegen Jacques Villeneuve das Gleiche, provozierte einen Crash, doch diesmal klappte die Aktion nicht. Der Kanadier fuhr weiter, die FIA bestrafte nachträglich mit der Streichung aller WM-Punkte für diese Saison.

Die Situation ähnelt aber vor allem der von Suzuka 1990 mit dem berüchtigten Crash zwischen Ayrton Senna und Alain Prost in der ersten Kurve. Nachdem Senna die Pole Position herausgefahren hatte, entschied der französische FIA-Präsident Jean-Marie Balestre, die Startpositionen umzudrehen, sodass Senna plötzlich auf der deutlich schmutzigeren Seite der Strecke stand. Daraufhin kündigte er an: "Wenn Prost den Start gewinnt, dann halte ich in der ersten Kurve voll drauf!" Was ja dann auch prompt passierte – Senna stach in eine Lücke, die sehr klein war und immer kleiner wurde – es krachte und der Brasilianer war Weltmeister.

Verstappen auf den Spuren von Ayrton Senna Verstappen sieht sich heute wohl in der gleichen Rolle wie damals Senna: mit dem Gefühl, die ganze Welt gegen sich zu haben, vor allem die der obersten Entscheider. Aus seiner Sicht addieren sich einige Dinge auf, die ihm das Gefühl geben, immer schlechter wegzukommen als die Mercedes-Konkurrenz. Er bekommt in Katar eine Fünf-Plätze-Strafe wegen Missachtung gelber Flaggen. In Dschidda erhält Hamilton in einer ähnlichen Situation im dritten freien Training keine Strafe. Das Behindern von Hamilton gegen Nikita Masepin wurde unter Begründung der "Besonderheit der Strecke" ebenfalls nicht geahndet.

Und auch im Rennen in Saudi-Arabien ging das für Verstappens Empfinden so weiter: In der ersten Safety-Car-Phase bremste ihn Valtteri Bottas auf dem Weg zu einem möglichen Boxenstopp massiv ein – es gab nicht einmal eine Untersuchung. Als der Niederländer Hamilton im direkten Duell abdrängte, folgte eine Sanktion seitens der Rennleitung. Der Brite machte später praktisch das Gleiche, kassierte aber nur eine Verwarnung.