"Es sieht nicht so gut aus": Lewis Hamilton bangt um Mercedes und sieht Konkurrenz vorn

Rekordweltmeister Lewis Hamilton sieht seinen Mercedes-Rennstall eine Woche vor dem Formel-1-Saisonstart in der Defensive. "Es ist noch zu früh, sich Gedanken um die Weltmeisterschaft zu machen, aber im Moment glaube ich nicht, dass wir um Siege kämpfen werden", sagte der Brite am Samstag in Bahrain. Grund für den Pessimismus des 37 Jahre alten Vizeweltmeisters sind die durchwachsenen Eindrücke bei den Testfahrten im Wüstenstaat. Anzeige

"Dass wir nicht die Schnellsten sind, ist sicher jedem klar", sagte Hamilton, der in diesem Jahr als erster Fahrer zum achten Mal Weltmeister werden kann. "Ferrari scheint am schnellsten zu sein, und vielleicht Red Bull und dann vielleicht wir oder McLaren. Wir sind derzeit nicht an der Spitze", sagte der einstige Dauersieger.

Die aktuelle Situation fühle sich "ganz anders an als letztes Jahr", sagte Hamilton: "Es sieht nicht so gut aus." Er sieht Mercedes vor großen Herausforderungen, um mit der Konkurrenz mithalten zu können. "Mir wurde gesagt, dass wir eine beträchtliche Menge Geschwindigkeit finden müssen", sagte Hamilton. Das werde wohl länger dauern.