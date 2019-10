Lewis Hamilton siegt in Mexiko vor Sebastian Vettel - WM-Entscheidung in der Formel 1 trotzdem vertagt

Mercedes-Dominator Lewis Hamilton hat beim Großen Preis von Mexiko seinen zehnten Sieg in der Formel-1-Saison gefeiert. Der Brite verpasste trotz des Erfolgs auf dem Autódromo Hermanos Rodríguez allerdings den vorzeitigen Gewinn der Fahrer-WM, weil auch sein Teamkollege Valtteri Bottas als Dritter auf das Podest fuhr. Hamilton hätte ein Vorsprung von 14 Punkten auf den Finnen zur sechsten Titel-Party gereicht - am Ende wurden es "nur" zehn. Die Konstrukteurs-WM hatte die Truppe von Teamchef Toto Wolff frühzeitig unter Dach und Fach gebracht.

Zweiter wurde bei angenehmen 23 Grad in Mexiko-Stadt der deutsche Ferrari-Pilot Sebastian Vettel. der sich im Endspurt gegen Bottas behaupten konnte. Im Ranking folgten Vettels Teamkollege Charles Leclerc sowie die Red-Bull-Piloten Alexander Albon und Max Verstappen, der nach einem frühen Crash eine Aufholjagd startete. Rennsieger Hamilton hat vor dem Rennen in Texas am nächsten Sonntag 74 Punkte Vorsprung vor Bottas. Damit genügt dem 34 Jahre alten Briten in Austin Rang acht, um erneut Weltmeister zu werden.