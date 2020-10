Lewis Hamilton stellt Schumacher-Rekord ein - Das sind die Meilensteine in der Karriere des Formel-1-Piloten

Er selbst hatte Michael Schumacher zur Saison 2013 im Mercedes-Cockpit abgelöst. Nun zog Lewis Hamilton mit der Formel-1-Ikone gleich - zumindest was die Ausbeute an Rennsiegen angeht. Der Triumph auf dem Nürburgring markierte den 91. Grand-Prix-Erfolg in der Karriere des US-Amerikaners. Ebensoviele erreichte Michael Schumacher. "Das ist unglaublich. Ich werde eine Weile brauchen, um das zu realisieren", freute Hamilton sich nach seinem Sieg und fügte an: "Ich habe großen Respekt vor Michael.“ Mit nun 230 Punkten baute Hamilton seine Führung im WM-Klassement weiter aus und jagt somit auch den nächsten Schumacher-Rekord.

Denn mit sechs Weltmeistertiteln ist der 35-Jährige der Bestmarke von Michael Schumacher dicht auf den Fersen. Der Rekordweltmeister stand während seiner Karriere am Ende siebenmal ganz oben in der Fahrerwertung. Sicherlich keine Höchstleistung, die ewigen Bestand hat. Denn bei inzwischen 69 Punkten Vorsprung auf Teamkollege Valtteri Bottas ist Hamilton auch in diesem Jahr größter Favorit auf den WM-Sieg. Der Titel wäre der nächste Schritt in einer schon jetzt großen Laufbahn des Mercedes-Piloten. In der Galerie sind die bisherigen Karriere-Highlights von Lewis Hamilton zusammengefasst.

Lewis Hamilton: Bilder seiner Karriere Lewis Hamilton ist sechsfacher Formel-1-Weltmeister. Wir zeigen euch die Bilder der Karriere des aktuell besten Rennfahrers der Welt. ©