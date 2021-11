Lewis Hamilton für Regenbogenhelm gelobt - Formel-1-Weltmeister vor Katar-GP mit Speed-Defiziten

Die Formel-1-Welt hat Lewis Hamilton für seinen Regenbogenhelm gelobt, den der Brite beim Training zum ersten Großen Preis von Katar getragen hatte. Der Mercedes-Fahrer setzte mit den Farben der "Progress-Pride"-Flagge ein klares Zeichen. Bereits am Donnerstag hatte der 36-Jährige deutlich gemacht, dass Katar "eines der schlimmsten Länder in diesem Teil der Welt" sei, wenn um Menschenrechtsfragen gehe.

Ein Foto seines Helms, versehen mit dem traditionellen Regenbogenmuster und zusätzlichen Farben, die die Vielfalt der LGBTQ+-Gemeinschaft symbolisieren, postete Hamilton nach dem Training in den sozialen Netzwerken - mit der Bildunterschrift "we stand together".

Sportlich sieht Weltmeister Hamilton indes noch Steigerungspotenzial. Unter Flutlicht wird am Samstag (15.00 Uhr/Sky) in der Qualifikation zunächst um den ersten Startplatz gekämpft. Der Auftakt des Rennwochenendes stellte für den Briten in seinem Mercedes einen "kniffligen Tag" dar, sagte er offen: "Ich weiß nicht genau, wie groß der Abstand ist, aber ich bin definitiv einen Tick weiter weg." Anzeige

Auch Max Verstappen konnte im Training noch nicht wie gewohnt performen. Die Freude am Fahren hat Max Verstappen bei allem Druck im engen Titelduell der Formel 1 aber dennoch nicht verloren. "Ich hatte eine Menge Spaß, das ist eine wirklich coole Strecke", sagte der Führende der WM-Wertung in Katar. Zwar hatte der Niederländer seinen Red Bull im Training auf dem Losail International Circuit im Norden der Hauptstadt Doha am Freitag nur auf Platz drei gesteuert, trotzdem wirkte der 24-Jährige vor der Rennpremiere im Wüstenstaat am Sonntag (15.00 Uhr/Sky) optimistisch. "Es gibt noch viele Dinge, die wir uns anschauen müssen, weil alles noch so neu ist", sagte Verstappen.

Hamilton: "Wir müssen beim Speed noch etwas nachlegen"

Hinter Verstappen wurde Hamilton im Training Vierter. Der Finne Valtteri Bottas im zweiten Silberpfeil fuhr vor dem Franzosen Pierre Gasly im Alpha Tauri die schnellste Zeit. "Wir müssen beim Speed noch etwas nachlegen", forderte Hamilton derweil: "Warten wir ab, welche Fortschritte wir noch machen können." Der Dauersieger sah jedenfalls "keine richtigen Probleme" bei den ersten Umläufen.

Nach seinem Sieg vor einer Woche in Brasilien ist es an der Spitze wieder enger geworden. Drei Rennen vor dem Saisonende führt Verstappen nur noch mit 14 Punkten vor dem zwölf Jahre älteren Routinier, der als erster Fahrer zum achten Mal Weltmeister werden kann.