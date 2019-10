Eigentlich müsste Lewis Hamilton glücklich sein: Beim vergangenen Formel-1-Rennen in Suzuka verhalf er seinem Team Mercedes zum vorzeitigen Gewinn der Konstrukteurs-Weltmeisterschaft - und das fünf Rennen vor Ende der Saison. Mit 64 Punkten Vorsprung auf Teamkollege Valtteri Bottas kann Hamilton zudem schon beim nächsten Rennen in Mexiko zum sechsten Mal in seiner Karriere Fahrer-Weltmeister werden. Damit würde der 34-Jährige nur noch einen WM-Titel hinter Rekordweltmeister Michael Schumacher (sieben Weltmeisterschaften) liegen. Doch nun sorgt Hamilton mit einem kuriosen Post auf Instagram für Wirbel.

Lewis Hamilton: Rücktritt? Das könnte hinter seinem Instagram-Post stecken

Äußert Hamilton sogar Gedanken über einen Formel-1-Rücktritt? Die Nachricht des Briten liest sich kryptisch: "Ernsthaft, ich denke darüber nach, alles aufzugeben - komplett herunterzufahren", schrieb er in seiner Instagram-Story am Dienstagnachmittag. "Warum sollte ich mir Gedanken machen, wenn die Welt ein solches Chaos ist und den Leuten alles egal ist. Ich werde einen Moment Abstand nehmen, um meine Gedanken zu sammeln." Hamilton schloss seinen Post aber mit positiven Worten ab: "Danke an diejenigen, die noch etwas auf diese Welt geben."

Fans in den sozialen Netzwerken rätseln über die Hamilton Botschaft. Fakt ist: Ein Formel-1-Rücktritt wirkt angesichts des noch bis 2020 laufenden Vertrags bei Mercedes unwahrscheinlich. "Eines Tages werde ich natürlich aufhören müssen, aber derzeit fühle ich mich körperlich und mental topfit. Ich hege keinerlei Pläne, in absehbarer Zeit aufzuhören, denn es gibt noch so viel zu tun", sagte Hamilton erst kürzlich im SPORTBUZZER-Interview. "Ich selbst liebe das Rennfahren. Ich liebe den Wettbewerb so sehr."

Lewis Hamilton ist überzeugter Veganer

Eine Erklärung für den Hamilton-Post könnte die Ernährung des amtierenden Formel-1-Weltmeisters betreffen. Schon in der Nacht zuvor setzte der Brite zahlreiche Posts (in der gleichen Schriftart und dunklen Aufmachung) ab - und forderte seine Follower dazu auf, sich (wie er) vegan zu ernähren und die Umwelt zu schützen. Zudem schrieb er über die Auslöschung des Planeten. In diesem Zusammenhang ergibt der neue kryptische Hamilton-Post schon mehr Sinn.

