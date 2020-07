Lewis Hamilton hofft auf Verbleib von Sebastian Vettel in der Formel 1: "Kann noch eine Menge mehr erreichen"

Lewis Hamilton hofft, dass Sebastian Vettel seine Formel-1-Karriere fortsetzt. Es "wäre schade", wenn der Deutsche aufhören würde, sagte der Mercedes-Pilot am Rande des Grand Prix von Österreich. "Er hat dem Sport noch viel mehr zu geben und kann noch eine Menge mehr erreichen." Es sei für die Formel 1 wichtig, so viele Topfahrer wie nur möglich zu haben.

"Man sollte die Weltmeister halten, das ist nur gut für den Sport", sagte der sechsmalige Weltmeister. Vettel muss Ferrari Ende dieses Jahres verlassen, seine Zukunft ist offen. Vor dem zweiten Akt in der Steiermark war beim 33-Jährige die Frage nach seiner Zukunft die spannendste. Selbst hat er noch keinen Entschluss gefasst - Optionen hat er auch nicht mehr viele für 2021. "Ich denke, es gibt keine Neuigkeiten. Ich weiß noch nicht, was passieren wird", sagte er und schloss auch weiter eine Pause oder ein Karriereende nach seiner Ausmusterung bei Ferrari zum Jahresende nicht aus. In den "nächsten Wochen und Monaten" werde man weiter sehen. "Ich nehme mir die Zeit, die ich brauche."