Lewis Hamilton schreibt Sebastian Vettel nicht ab: "Einer der Großen dieses Sports"

Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton will seinen Dauerrivalen Sebastian Vettel trotz der für den Ferrari-Piloten bislang enttäuschenden Saison noch nicht abschreiben. "Er ist einer der Großen dieses Sports. Er wird stärker zurückkommen, davon bin ich überzeugt", sagte Mercedes-Fahrer Hamilton nach seinem überzeugenden Heimsieg am Sonntag im englischen Silverstone: "Das machen großartige Athleten so - und er ist einer davon."