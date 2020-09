Formel 1: Weltverband prüft wegen Shirt von Lewis Hamilton möglichen Regelverstoß

Für Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton könnte das Tragen eines T-Shirts mit einer Botschaft gegen Polizeigewalt beim Grand Prix in Mugello ein Nachspiel haben. Ein Sprecher des Weltverbands Fia bestätigte der BBC am Montag, der Vorfall werde "aktiv geprüft". Der Brite hatte vor und nach seinem Sieg beim Großen Preis der Toskana am Sonntag ein T-Shirt mit der Aufschrift "Verhaftet die Polizisten, die Breonna Taylor getötet haben" getragen. Auf der Rückseite war ein Foto der Schwarzen zu sehen, die in den USA von der Polizei erschossen worden war.