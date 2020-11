Lewis Hamilton definiert nach siebtem Titel neue Ziele: "Bedingungen für Menschen auf der Welt verbessern"

Im Grunde war es nur eine Frage des "Wann?": Lewis Hamilton hat mit seinem überzeugenden Sieg beim Großen Preis der Türkei nach WM-Titeln mit Michael Schumacher gleichgezogen - und darf sich wie die deutsche Motorsport-Legende ab sofort mit je sieben Triumphen Rekordweltmeister nennen. Während so mancher Fan der Formel 1 sich die Frage stellt, wie lange die Dominanz des 35-Jährigen denn noch anhalten mag, blickt Hamilton schon in die Zukunft. "Ich habe das Gefühl, dass es gerade erst beginnt", sagte er bei der Siegerehrung in Istanbul.

Anzeige