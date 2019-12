Wechsel zu Ferrari? Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton vermeidet Bekenntnis zu Mercedes

Weltmeister Lewis Hamilton hat nach Abschluss der Formel-1- Saison am vergangenen Wochenende ein Bekenntnis zu Mercedes vermieden und damit die Gerüchte um einen möglichen Wechsel zu Ferrari weiter befeuert. "Ich liebe es, da wo ich bin, und deshalb wird es auch bestimmt keine schnelle Entscheidung geben, etwas anderes zu tun“, sagte der sechsmalige Champions nach dem letzten Grand Prix der Saison in Abu Dhabi. "Natürlich ist es aber nur klug und vernünftig für mich, sich hinzusetzen und darüber nachzudenken, was ich will."

Hamiltons Vertrag läuft wie auch der vieler anderer Fahrer Ende 2020 aus. Seinen Aussagen vorausgegangen waren Spekulationen über zwei angebliche Treffen mit Fiat-Boss John Elkann in diesem Jahr. "Alles, was hinter geschlossenen Türen passiert, ist natürlich immer privat, egal mit wem man sich hinsetzt", sagte Hamilton, der seit 2013 bei Mercedes fährt und sich dem Rennstall auch stark verbunden fühlt. Ferrari setzt auch 2020 auf das Duo Sebastian Vettel und Charles Leclerc.

Will Ferrari Vettel also mittelfristig durch Hamilton ersetzen? Auch der Vertrag des Deutschen endet 2020. Er war seit seinem Wechsel zu den Italienern 2015 in der Fahrerwertung nie über den zweiten Platz hinausgekommen. Kimi Räikkönen war 2007 der letzte Pilot, der in einem Ferrari eine Weltmeisterschaft gewinnen konnte. Ferrari war letztmals 2008 Konstrukteurs-Weltmeister.

Mercedes-Wolff reagiert gelassen

Mercedes-Teamchef Toto Wolff hätte sogar Verständnis für Gespräche seines Top-Piloten mit dem großen Rivalen. "Jeder muss Karriere-Optionen ausloten und die beste Entscheidung für sich treffen", sagte Wolff in Abu Dhabi. Er habe "null Probleme" damit. "Ein Rennfahrer will immer versuchen, in dem schnellstmöglichen Auto zu sitzen und das schnellstmögliche Auto wird immer versuchen, den besten Rennfahrer zu haben."

