Vertrag unterschrieben! Ehemaliger HSV-Profi Lewis Holtby wechselt zu den Blackburn Rovers

Rund zwei Monate nach seinem Vertragsende beim Hamburger SV hat Ex-Nationalspieler Lewis Holtby einen neuen Klub gefunden. Der 29-Jährige unterschrieb am Donnerstag einen bis 2021 datierten Vertrag beim englischen Zweitligisten Blackburn Rovers. Für Holtby ist es nach Tottenham Hotspur und dem FC Fulham bereits die dritte Station auf der britischen Insel. "Für mich als Halb-Engländer war es eine sehr attraktive Option, nach England zurückzukehren. Die Spiele in dieser Liga sind eine neue und aufregende Herausforderung für mich", sagte der Mittelfeldspieler: "Dies ist ein ambitionierter verein, der zurück in die Premier League will."