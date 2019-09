Bericht: Lewis Holtby vor Transfer zu den Blackburn Rovers - Vertrags-Unterschrift am Donnerstag

Lewis Holtby spielte in England bereits für Tottenham und Fulham

Laut dem Bild-Bericht soll Holtby seinen Medizincheck in Blackburn bereits absolviert haben. Zuvor postete der Mittelfeld-Spieler per Instagram Fotos aus England. Schon im Interview mit der Sport Bild im Juni liebäugelte der ehemalige HSV-Spieler mit einem Wechsel ins Ausland : "Ich bin im besten Fußball-Alter und möchte gerne nochmal Teil eines reizvollen Projektes sein", erklärte er.

Holtby ist in England kein Unbekannter: Der Sohn eines Briten und einer Deutschen absolvierte von 2013 bis 2014 25 Spiele für Premier-League-Klub Tottenham Hotspur. 2014 wurde Holtby an den FC Fulham (13 Einsätze) ausgeliehen, mit denen er am Saisonende allerdings in die 2. Liga abstieg. Im Jahr 2014 kehrte Holtby schließlich nach Deutschland zurück und heuerte beim HSV an.