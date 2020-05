Liam Giwah und Niko Koulis schließen sich Holstein Kiel II an

„Er ist körperlich enorm präsent und sehr wissbegierig. Wir trauen ihm zu, in unserem professionellen Umfeld den nächsten Schritt machen zu können“, erklärt Finn Jaensch, der Sportliche Leiter des Nachwuchsleistungszentrum über den Defensivallrounder Giwah, der in der aktuellen Saison bisher 21 Einsätze beim SV D/A verzeichnete.

„Mit allen weiteren aktuellen Spielern der U19 und U23 befinden wir uns in Gesprächen“, fügt Jaensch an. Da die Verträge von Tom Baller, Johann Berger, Niklas Jakusch und Tim Siedschlag auf in der kommenden Saison Gültigkeit haben, umfasst der U23-Kader für die Saison 2020/21 aktuell 16 Spieler.