"Licht am Ende des Tunnels": DOSB-Chefin Veronika Rücker über die Krise des Breitensports während Corona

Veronika Rücker ist Vorstandsvorsitzende des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB). Die 51-Jährige spricht im Interview mit dem SPORT BUZZER, dem Sportportal des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND), über den heftigen Mitgliederschwund in der Pandemie, eine DOSB-Kampagne, die Hörmann-Krise und die Sommerspiele in Tokio.

Veronika Rücker (51): Wir sind zunächst einmal froh, dass unsere 90.000 Vereine ihre Angebote wieder platzieren können. Endlich gelingt es uns, das, was den Sport in der Breite ausmacht, wieder zum Leben zu erwecken.

SPORT BUZZER: Bei der Fußball-EM sind Tausende in den Stadien, doch in der Breite ist der Sport noch nicht wieder richtig angekommen. Ist das gerecht?

Wir gehen davon aus, dass wir etwa eine Million Mitgliedschaften verloren haben. Allerdings liegt es weniger daran, dass Mitglieder die Vereine verlassen. Was uns fehlt, sind Neuzugänge, weil unsere Vereine ihre Programme nicht mehr anbieten konnten. In der nächsten Zeit wird sich nun zeigen, wie und ob wir das wieder aufholen können. Dazu dürfen unseren Vereinen keine weiteren Begrenzungen auferlegt werden.

Die Vereine müssen zeigen, was sie Einmaliges zu bieten haben. Von unserer Seite wird das flankiert mit einer Bewegungskampagne unter dem Slogan „Comeback“. Wir wollen den Menschen zeigen, wie wichtig Sport und Bewegung in der Zeit nach Corona sind und welche vielfältigen Angebote unsere Vereine hier bereithalten.

Im DOSB rumort es gerade, weil es einen internen Aufschrei gab. In einem anonymen Brief wurde ein Klima der Angst unter Präsident Alfons Hörmann, der nun nicht mehr zur Wiederwahl antritt, beschrieben. Was sagen Sie: Gab es ein Klima der Angst?

Wir sind dabei, genau dieser Frage gemeinsam mit den Mitarbeitenden und den Führungskräften auf den Grund zu gehen. Entscheidend ist für uns, dass wir nun alle gemeinsam daran arbeiten, die Sorgen und Bedenken in Lösungsansätze zu verwandeln. So wollen wir Schritt für Schritt Veränderungen erzielen und zu einer guten Unternehmenskultur kommen.