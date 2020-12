Licht und Schatten bei den Recken: Rückblick auf die bisherige Saison des TSV Hannover-Burgdorf

Daheim eine Macht, auswärts schlaff. Potenzial ist da, aber die Konstanz fehlt: Die große Bilanz zur Winterpause. Anzeige Die Inkonstanz Sie ist der prägende Fakt dieser Saison. Die Recken schaffen es nicht, zwei Spiele am Stück zu gewinnen. Auch innerhalb der Spiele gibt es extreme Schwankungen. Da wurden große Rückstände aufgeholt oder große Vorsprünge verspielt. Eine kleine Ergebniskrise gab es: Zwischen dem 15. Oktober (Pleite in Berlin) und dem 29. November (Unentschieden in Essen) blieb die TSV fünf Spiele am Stück ohne Sieg. Aber darunter fielen drei Punkteteilungen.

Höhepunkt der bisherigen Saison: Die Recken feiern am 15. Dezember den epochalen 36:30-Heimsieg gegen die Rhein-Neckar Löwen. © Recken

Die Punkteverschenker Apropos Punkteteilung – kein anderes Team verschenkte mehr Zähler und mögliche Siege als die Recken. Vier Unentschieden fabrizierte das Ortega-Team, gegen den Bergischen HC, die Eulen Ludwigshafen, TuSEM Essen und den HC Erlangen. Jedes Mal hatten die Recken den Sieg in der Hand, vergaben ihn aber durch eigenes Unvermögen. Sie kassierten entweder Tore in letzter Sekunde oder verpassten sie. Sie verspielten Vorsprünge in Rekordzeit – und ließen die Gegner jubeln. Mit vier Punkten mehr stünden die Recken mit 18:12 Zählern auf Rang sechs. Stattdessen: Mittelmaß. Die Recken-Festung Sie steht stabil – obwohl der TSV die Zuschauer fehlten. In den ersten drei Heimspielen waren noch bis zu 2000 Fans zugelassen. Die folgenden vier waren Geisterspiele. Nur die Partie gegen Balingen ging verloren, dazu kam das Unentschieden gegen den Bergischen HC. Ansonsten: nur Siege. Mit 11:3 Punkten haben die Recken die fünftbeste Heimbilanz der Liga. Die Auswärtsschlaffis Im Gegensatz zur Heimstärke steht die offenkundige Auswärtsschwäche. Den Recken gelang in der Fremde in acht Spielen nicht ein Sieg. Obwohl bei drei Spielen ein Erfolg greifbar nahe war. Alle drei Spiele endeten unentschieden. Bei den schweren Spielen in Kiel, Berlin und Magdeburg war für die Recken nichts zu holen. Die Glanzpunkte Die Recken erlebten ihre Höhepunkte erst im Dezember. Beim 31:25-Heimsieg gegen Göppingen zeigte die TSV die bis dahin beste Saisonleistung. Der zu der Zeit völlig überraschende Erfolg war der Befreiungsschlag nach zuvor fünf Spielen ohne Sieg und mangelndem Selbstvertrauen. Am 15. Dezember legten die Recken noch einen drauf. Der 36:30-Sieg gegen die Rhein-Neckar Löwen fand in ganz Deutschland Beachtung und war einer der wichtigsten in der gesamten Bundesliga-Historie der Recken. Die zwei Erfolge legten das riesige Potenzial der jungen Recken offen.

Tiefpunkt der bisherigen Saison: Trainer Carlos Ortega meckert während der 26:31-Pleite seiner Recken am 14. November in Stuttgart. © imago images/foto2press