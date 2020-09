Licht und Schatten zugleich: 96-Neuzugang Bijol ist noch lange nicht der Waldemar Anton

Von Moskau nach Osnabrück, von der Bank bei ZSKA in die Startelf von Hannover 96, von der ersten russischen in die zweite deutsche Liga. Ein weiter Weg für den Slowenen. Und es wird Zeit brauchen, bis Jaka Bijol sich an alle Umstellungen gewöhnt hat. Am Freitagabend sollte er eine Schlüsselrolle bei 96 übernehmen, die Waldemar Anton früher besetzte. Als Turm im Mittelfeld, als Stütze in der Rauten-Formation. Ob gut oder schlecht: Eine Kopie des alten Waldi ist Bijol sicher nicht. Freitag war das für 96 nicht so gut beim 1:2 in Osnabrück.