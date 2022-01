Lichtblick für Sachsens Amateursport: Diese Lockerungen plant der Freistaat

Leipzig. Wo Schatten ist – Sachsens Amateursport besteht aktuell im Grunde nahezu komplett daraus – kann es auch Licht werden. Aussicht auf mehr Helligkeit für Fußball, Handball, Tennis, Judo, all die anderen Sportarten und natürlich auch Fitnessstudios bieten die Eckpunkte für die neue Corona-Schutz-Verordnung im Freistaat. Die wurden am Freitagabend vom Kabinett in Dresden erarbeitet, sollen am kommenden Mittwoch vom Landtag beschlossen werden, am 14. Januar in Kraft treten und bringen Lockerungen.

Weitere Lockerungen sind in erster Linie von der Lage in Sachsens Kliniken abhängig und würden am übernächsten Tag in Kraft treten, wenn auf den Intensivstationen an drei aufeinanderfolgenden Tagen weniger als 420 und auf den Normalstationen weniger als 1.300 Betten mit Covid19-Patienten belegt sind. Am Freitag lagen die Werte bei 383 und 928. Bleibt der Trend so, könnten die Erleichterungen direkt mit In-Kraft-Treten der Verordnung kommende Woche Freitag wirksam werden. Keine Lockerungen gibt es auch in so genannten Hot Spots, wo die Sieben-Tage-Inzidenz über 1500 liegt. Das trifft derzeit auf keinen Landkreis und keine kreisfreie Stadt in Sachsen zu.