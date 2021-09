Der Lichtblick beim DFB-Debüt von Hansi Flick: Jamal Musiala überzeugt mit "Bolzplatz-Mentalität"

Ob es an seinem coolen Wuschelkopf lag oder an seinem Treffer zum 2:0-Endstand gegen Liechtenstein sei dahingestellt – jedenfalls rieben sich viele der 8000 Zuschauer in St. Gallen verwundert die Augen, als Leroy Sané zum Spieler des Spiels gekürt wurde. Für diese Auszeichnung war eigentlich wieder viel zu viel schiefgegangen beim umstrittenen Dribbelkönig des FC Bayern. Und mit seinem Teamkollegen Jamal Musiala gab es zumindest einen Akteur im DFB-Trikot, der an diesem holprigen Abend überzeugte. Anzeige

Auch Hansi Flick wusste, wen er nach seinem Debüt hervorheben musste und sagte: "Wie Jamal das vor dem ersten Tor gemacht hat. Wie er mit Selbstvertrauen ins Dribbling gegangen ist, das hätten wir gerne öfter gesehen." Der 18-Jährige wirkte im Gegenteil zu vielen DFB-Stars nicht gehemmt, traute sich auch mal eine Einzelaktion zu und bereitete so auch den erlösenden Führungstreffer von Timo Werner vor. "Bambi", so wird das Küken im Kader gerufen, war bei seiner Startelf-Premiere der einzige wirkliche Lichtblick.

Sein Spitzname begleitet den Deutsch-Briten seit den ersten Einheiten mit den Bayern-Profis im Frühjahr 2020, in der Nationalelf seit der ersten Berufung und dem Debüt beim 3:0 gegen Island im März ebenfalls. "Er ist einfach ein lieber, süßer Kerl“, findet Serge Gnabry. Doch Offensivallrounder Musiala ist nicht nur blutjung, sondern auch flink und schnell wie ein Rehkitz. "Man kann da einen Zusammenhang mit seinen Bewegungen erkennen, die ja sehr flüssig sind“, erklärt Gnabry, "er kommt immer an seinen Gegenspielern vorbei.“

Julian Nagelsmann gefällt die "gewisse Bolzplatzmentalität". Bayerns Trainer hat erkannt: "Meine größte Aufgabe ist es, die ihm nicht auszutreiben, das muss Jamal beibehalten.“ Leichtigkeit, Mut und Unbekümmertheit sind genau die Eigenschaften, die einigen Nationalspielern – warum auch immer – seit geraumer Zeit abgehen. Und die Flick, der als Bayern-Coach Musiala zu den Profis holte, sehen will. "Aber nicht nur von ihm, sondern von allen.“ In seiner zweiten Saison ist er dort mittlerweile zu gut für die Ersatzbank. Mit 18 Jahren kommt Musiala bereits auf 43 Pflichtspiele, zehn Treffer und drei Vorlagen. Bei seiner Auswechslung beim 5:0 gegen Hertha BSC gab es Standing Ovations – und auch in St. Gallen lauten Applaus.

Bayern-Trainer Nagelsmann: Musiala ist "unheimlich bescheiden" In der Jugend des FC Chelsea hatte der gebürtige Stuttgarter Mittelstürmer gespielt – hilft ihm nun auch als verkappter Linksaußen mit Zug zum Tor. Beim Champions-League-Sieger sollte man sich derweil fragen, warum man dieses Juwel übersehen hat und 2019 ablösefrei (!) nach München ziehen ließ. Nun liegt sein Marktwert bei 38 Millionen Euro. Auf dem Rasen ist das Bambi frech und draufgängerisch – daneben scheu und schüchtern. "Das Schöne ist“, so Nagelsmann, "dass er unheimlich bescheiden ist, sehr demütig. Und sich nicht abfeiert für Tore". Abzulesen an seinen Aussagen nach zuletzt vier Torbeteiligungen in drei Partien: "Es ist ein sehr gutes Gefühl, wieder Rhythmus aufzubauen. Tore schießen macht einfach Spaß“, meinte Musiala.