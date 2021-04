"Ich liebe diesen Verein": Luka Jovic schwärmt von Eintracht Frankfurt - Verbleib offen

Eintracht Frankfurts Leihstürmer Luka Jovic hat von seinem derzeitigen Klub demonstrativ geschwärmt. " Ich liebe diesen Verein! ", sagte der 23 Jahre alte Serbe der Bild. Jovic, der schon zwischen 2017 und 2019 für die Eintracht auflief, ist derzeit bis Saisonende von Real Madrid an die Hessen ausgeliehen. Wie es danach weitergeht, ist noch offen. Der derzeitige Lauf hat den Angreifer Jovic nicht überrascht, wie er erklärte.

Mit 50 Punkten haben die Frankfurter in der Bundesliga derzeit gute Chancen, erstmals in der Vereinsgeschichte die Champions League zu erreichen. Rivalen wie Borussia Dortmund oder Bayer Leverkusen liegen schon sieben Zähler hinter der Eintracht. Das wäre auch ein Faustpfand im Kampf um den Verbleib von Jovic in Frankfurt. Mit den Champions-League-Millionen hätte die Eintracht Kapital zu Verfügung.