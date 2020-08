Lieber kristallklares Wasser als grüner Tisch: SpVg Laatzen "würde gerne noch mal spielen"

Wenn am Samstag auf der Bundesliga-Tagung in Uerdingen weitere Rahmenbedingungen geklärt werden, sitzt die SpVg Laatzen voraussichtlich nicht mehr auf dem Trockenen, was die Fortsetzung der Spielzeit in der 2. Liga Nord angeht. „Wir würden wirklich gerne noch mal spielen“, sagt Trainer Carsten Stegen.

Dabei könnten die Laatzener durchaus auf einen Saisonabbruch pochen. Sie stehen mit sechs Siegen aus sechs Spielen souverän an der Tabellenspitze und würden als Erster als Aufsteiger infrage kommen. Wenn überhaupt wer hochgeht. „Sollte entschieden werden, dass es diese Saison keine Absteiger aus der 1. Liga gibt, munkelt man schon, dass es dann auch keine Aufsteiger gibt“, sagt der Coach der Sportlichen Vereinigung.

Für die Austragung des Nordpokals existiert bereits eine Idee. Das Turnier mit sechs Teams, das ohnehin immer an einem Wochenende ausgespielt wird, könnte Ende September in der Halle in Rostock stattfinden. „Da muss man natürlich abwarten, wie die Corona-Bestimmungen in Mecklenburg-Vorpommern dann aussehen“, sagt Stegen.