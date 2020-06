Liebeserklärung von Leih-Stürmer John Guidetti an Hannover 96

Wir dürfen nicht mehr schweigen. Du musst laut sein, die Stimme erheben, zeigen, dass du gegen Rassismus bist. Für mich ist es unglaublich, dass wir in 2020 noch über so etwas diskutieren müssen. Wo du herkommst und die Farbe deiner Haut sollten keine Rolle spielen! Wir sind gleich, wir sind gleich viel wert, wir sollten alle die gleichen Rechte haben. Deshalb habe ich mich geäußert. Für die Jungs in meinem Team war es nie wichtig, ob ich auch aus Kenia komme oder welche Farbe meine Haut hat. Ich war einfach einer von ihnen. Das ist, wie es sein sollte. Rassismus muss aufhören – sofort. Lasst uns Liebe verbreiten, etwas Tolles machen mit den vielen Möglichkeiten, die wir haben.

Nachdem er fünf Jahre seiner Kindheit in Kenia verbracht hat, kehrte John Guidetti 2007 zu seinem schwedischen Heimatverein IF Brommapojkarna zurück - und debütierte mit zarten 15 Jahren in der ersten Mannschaft. Kurz darauf holte ihn Sevn-Göran Eriksson zu Manchester City. Von dort aus startete eine Leih-Odyssee für das Talent... ©

Sie haben die Umrisse des Kontinents als Tattoo auf dem Arm. Inwieweit hat Sie die Zeit in Kenia geprägt?

Die meisten Menschen dort haben viel weniger als wir, aber sie sind trotzdem dankbar und glücklich. Diese Einstellung zum Leben hat mich ein bisschen geschockt – im Positiven. Wir haben vor und nach jedem Training zusammen gebetet. Die Worte werde ich niemals vergessen: „Danke, Vater, für diesen schönen Tag. Danke für das Geschenk des Lebens und danke für fußballerische Fähigkeiten.” Überleg’ mal: Diese Menschen wissen manchmal nicht, wann sie die nächste Mahlzeit haben. Aber sie danken Gott für diesen schönen Tag, dafür, dass sie am Leben sind und Fußball spielen dürfen. Das hat mich gelehrt, das Leben wertzuschätzen und einen positiven Blickwinkel zu haben.

Wie sind Sie in Kenia eigentlich zum Fußball gekommen?

Ich war drei Jahre alt, als wir zum ersten Mal dort hingezogen sind (1995 bis 1998, d. Red.). Während der WM 1998 hat meine Leidenschaft begonnen. Schweden war nicht dabei, aber mein Vater ist Italiener – also war Italien mein Team, Christian Vieri und Roberto Baggio meine Idole. In Kenia war ich praktisch jeden Tag draußen, der nächste Fußballplatz war immer um die Ecke. Als wir zum zweiten Mal nach Afrika gezogen sind (2002 bis 2007), hatte ich schon für eines der besten Jugendteams in Schweden gespielt: IF Brommapojkarna. Da war’s für mich wichtig, bei einer guten Mannschaft zu spielen. Das waren die Black Stars Kibera. Der Namen des Klubs wurde später in Impala Bromma Boys geändert – als Zeichen der Dankbarkeit, weil mein schwedisches Team jede Menge Dinge geschickt hat. Klamotten, Schuhe, Fußbälle und so. Das machen wir bis heute und schicken so viel wir können.

Sie haben eine Stiftung. Wie engagieren Sie sich?

Das ist etwas, das ich immer weiter aufbauen möchte. Ich kann mir vorstellen, das nach der eigenen Karriere in Vollzeit zu machen. Wir haben immer noch ein Team dort, schicken Kleidung runter, haben verschiedene Projekte und Visionen. Ich möchte eine Fußballakademie aufbauen, mit Physios und Rehazentrum. Es sind kleine Dinge, die etwas ändern können. Klar, ich bin Fußballer und liebe den Sport. Aber gleichzeitig geht es um Bildung. Wenn die stimmt, hast du so viele Chancen im Leben. Auch wenn es nicht klappt mit Fußball, kannst du werden, was immer du willst. Es ist ein umfassendes Konzept, viele Leute helfen mit.