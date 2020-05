Lieblingsgegner des RB Leipzig-Stars: Timo Werners Torhunger gegen Mainz

Torfestival in der Red-Bull-Arena: RB Leipzig schickt die völlig überforderten Kicker aus Mainz am 2. November 2019 mit acht Toren nach Hause. ©

Am Sonntag gastiert RB beim FSV Mainz 05 (15.30 Uhr/Sky). Und diesen Kontrahenten mag Werner wie keinen anderen Bundesliga -Club. Siebenmal trat er mit den Bullen gegen die 05er an, zehnmal ließ er sich als Torschütze feiern. Eine tolle Quote, wenn bedenkt, dass Werner bisher insgesamt 71 Bundesliga-Treffer für die Sachsen markierte.

Seinen stärksten Tag hatte der gebürtige Schwabe in der Hinrunde. Da fertigten die Leipziger den FSV mit 8:0 ab . Und Werner steuerte drei Treffer und drei Vorbereitungen bei. Von der Leistung war Werner selbst angetan: "Ich konnte gar nicht glauben, was da passierte", sagte er.

Toreschießen nur bedingt trainierbar

Aber das Hochgefühl ist Vergangenheit. Im ersten Spiel nach der Corona-Pause lief es für Werner nur anfänglich gut. Eine starke Szene in der ersten Halbzeit, viel mehr gab es nicht zu berichten über den Zweiten der Torschützenliste. Wie vom gesamten Team war die Chancenverwertung des sprintstarken Stürmers schwach. Das weiß auch Trainer Julian Nagelsmann. "In der ersten Halbserie hatten wir eine Chancenverwertung von 56 Prozent. Jetzt nur noch 21 Prozent."

Ob Werner noch viele Tore gegen die Mainzer schießen wird, bleibt fraglich. Der Nationalspieler steht seit Monaten im Mittelpunkt zahlreicher Wechselgerüchte. Sein Vertrag in Leipzig läuft noch bis 2023. Doch einige große europäische Clubs hätten den schnellen Akteur gern in ihren Reihen. Zu den heißesten Anwärtern zählt Jürgen Klopps FC Liverpool. Ob wegen der Corona-Pandemie aber derzeit ein Verein die rund 50 bis 60 Millionen Euro für Werner ausgibt, wird sich erst im Sommer zeigen. Bis dahin kann der Stürmer weiter an seiner Torbilanz basteln - möglicherweise schon am Sonntag in Mainz.