"Lieblingstor des Monats": Emil, Emma und Enno – diese Kleinen sind ganz Kroos

Diese Kleinen sind ganz Kroos: Freistoß auf der linken Angriffsseite. Für einen Schuss aufs Tor ist der Winkel eigentlich zu spitz. Oder etwa doch nicht? Emil (9 Jahre) läuft an, tippt den Ball weiter zu Emma (10), die ihn mit dem Fuß stoppt, dann schießt Emil. Der Ball fliegt im hohen Bogen über das Holzpferd hinweg ins lange Eck. Tor! Emil reißt den Arm nach oben, lässt sich von Emma und Enno (2) feiern. So kennen es die drei Kids aus Hannover von den Stars aus der Sportschau. Nun haben sie es mit ihrem Treffer selbst ins Fernsehen geschafft.

Hunderte Fans, heißt es aus der Sportschau-Redaktion, hätten an der Challenge zum Jubiläum teilgenommen. Acht Videos schafften es am Ende ins Finale – darunter das von Emil, Emma und Enno. Die drei hatten sich zusammen mit ihrem Papa für den Freistoßtreffer von Nationalspieler Toni Kroos bei der Weltmeisterschaft 2018 in Russland entschieden. Der Fußballprofi von Real Madrid hatte damals im Gruppenspiel gegen Schweden in der Nachspielzeit zum 2:1-Sieg getroffen – und später die Wahl zum "Tor des Monats Juni" mit deutlichem Vorsprung gewonnen.

Der Fan steht jetzt selbst zur Wahl

Warum aber entschieden sich die Threns ausgerechnet für diesen Treffer? "Ich hatte einige Tore rausgesucht", erklärt Papa Tobias Thren, "darunter viele von früher. Aber die Kinder sind ja noch etwas jünger. Und das Tor von Toni Kroos war halt das erste wichtige Tor bei einer Weltmeisterschaft, das Emil live vor dem Fernseher miterlebt hat." Der Älteste, sagt Papa Tobias Thren, sei ein großer Fan der Wahl. "Er guckt das jedes Mal und stimmt auch immer mit ab. Für ihn ist es das Größte, dass er nun selbst zur Wahl steht."

Noch bis Donnerstag, 22 Uhr, kann für die Kids aus Hannover abgestimmt werden. Die Gewinner werden am Samstag in der Sportschau präsentiert. Als Preise winken unter anderem ein Tag hinter den Kulissen der Sportschau und die Begleitung eines ARD-Reporterteams an einem Bundesliga-Spieltag – sobald es die Corona-Lage wieder zulässt.