Lied von offenbar rechtsextremer Band im Urlaub mitgesungen: Das sagt Manuel Neuer

Es war ein Video, das für Wirbel sorgte. Der deutsche Nationaltorhüter Manuel Neuer hatte in seinem Sommerurlaub in Kroatien in einer Strandbar ein Lied einer kroatischen offenbar rechtsextremen Band mitgesungen. Dafür hagelte es mediale Kritik für den Keeper des FC Bayern. Nun hat er sich erstmals dazu geäußert.

"Was andere fordern, ist mir egal", sagte Neuer, nachdem ihn in der Vergangenheit viele Leute zu einem Statement aufgefordert hatten. "Ich habe meinen Urlaub genossen. Es hat mich auch hier keiner darauf angesprochen, wenn eher mit dem Kopf über die Berichterstattung geschüttelt", sagte der 34-Jährige am Freitag auf der Pressekonferenz vor dem Spiel des FC Bayern gegen den FC Chelsea in der Champions League.

Neuer-Video sorgte für Wirbel Ein Video sorgte Mitte Juli für Aufsehen, in dem Neuer zu sehen war, wie er ein Lied der als rechtsextrem geltenden kroatischen Band Thompson mitsang. Der Gruppe um den umstrittenen Marko Perkovic wird vorgeworfen, den kroatischen Faschismus zu verherrlichen. Auf Konzerten der Band soll immer wieder der Hitlergruß gezeigt worden sein.

