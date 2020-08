Lied-Text der Champions-League-Hymne: Das wird beim Finale FC Bayern vs. PSG gesungen

"Die Größten, die Besten. Die Champions sind hier. Die Chaaaaampions." Das verstehen zumindest viele Fans, wenn sie die Hymne der Champions League hören. Doch stimmt das wirklich? Hat die wichtigste Hymne im europäischen Fußball, die auch im Champions-League-Finale zwischen dem FC Bayern München und Paris St. Germain am Sonntagabend (21 Uhr, ZDF, Sky und DAZN) vor dem Anpfiff ertönen wird, tatsächlich einen deutschen Text - oder verhören sich wirklich alle wie bei englischsprachigen Chart-Songs? Der SPORTBUZZER klärt über die Lyrics der Champions-League-Hymne auf – mitsamt Lied-Text zum Mitsingen vor dem Fernseher!

Ronaldo kennt Songtext der Champions-League-Hymne wohl auswendig

Einer hat sich in der Vergangenheit zumindest relativ textsicher gezeigt: Die Rede ist von Cristiano Ronaldo. Der portugiesische Superstar in Diensten von Juventus Turin hat den berühmten "Henkelpott" in seiner Karriere bereits fünf Mal gewonnen, einmal mit Manchester United (2008) und viermal mit Real Madrid (2014 und von 2016-2018). Die Champions League ist für den Rekord-Torschützen (17 Tore in der Saison 2013/14) fast schon ein zweites Zuhause. Kein Wunder, dass Ronaldo gerne auch mal den Lied-Text der CL-Hymne mitsummt. 2015 wurde dies sogar mit einer Tonaufnahme nachgewiesen. So sang "CR7" plötzlich im Viertelfinale gegen Atlético Madrid die Champions-League-Hymne laut mit, als sei sie die Nationalhymne Portugals "These are the Champions", grölte der Superstar - und sorgte damit für Lacher im Netz.

Denn traditionell wird die Champions-League-Hymne von den Spielern nicht (mit-) gesungen - sie kommt seit Einführung der Champions League im Jahr 1992 als Nachfolger-Wettbewerb des Landesmeister-Pokals seit jeher vom Band. Der britische Komponist Tony Britten erschuf die monumentale Hymne, die jeder Spieler einmal in seinem Leben als Aktiver auf dem Platz hören möchte. Britten komponierte das Champions-League-Lied im Auftrag der UEFA und lehnte die Melodie der CL-Hymne an Georg Friedrich Händels "Zadok The Priest" aus den "Krönungshymnen" des berühmten Komponisten an. Entstanden ist im Auftrag der UEFA ein Stück Musik- und Fußball-Geschichte, das seit 1992 vor jedem Anpfiff einer Partie der Königsklasse zu hören ist.

Die Hymne der Champions League: Dieser Songtext wird vor dem Anpfiff der Spiele gesungen

Übrigens: Die Champions-League-Hymne besitzt tatsächlich einen deutschen Text - aber nicht ausschließlich. Vielmehr besteht die Hymne aus deutschen, französischen und englischen Text-Zeilen - weil dies die drei offiziellen UEFA-Sprachen sind. Folglich wiederholt sich der Lied-Text immer wieder inhaltlich. Zudem werden vor Fußball-Spielen - wie jetzt dem Champions-League-Finale zwischen den Bayern und PSG - nur die letzten beiden Strophen, der vom Royal Philharmonic Orchestra eingespielten und vom Chor der Academy of St Martin in the Fields eingesungenen CL-Hymne im Stadion abgespielt. Hier der vollständige Lied-Text!