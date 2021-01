Liegestütze nach Tor-Debüt für Hannover 96: Stürmer Twumasi erklärt seinen Torjubel

So speziell wie seine ersten fünf Monate bei 96 verliefen, so besonders feierte Patrick Twumasi auch sein erstes 96-Tor. Er warf sich auf den Boden und machte Liegestütze – das bedarf der Erklärung. „Im Leben gibt es immer Ups und Downs“, sagt Twumasi dann dazu. „Aber man darf niemals aufgeben. Manchmal muss man sich pushen, damit man wieder nach oben kommt. Man muss immer weiter hart arbeiten – und dann wird zur rechten Zeit das Richtige passieren.“

Man könnte auch sagen, gerade noch rechtzeitig hat Twumasi die Kurve bekommen. „Ich habe im Internet auch Kritik an mir gelesen. Aber ich habe versucht, daraus Motivation zu ziehen. Ich habe immer weitergearbeitet – und deshalb habe ich diesen Torjubel gemacht.“

Umarmung mit Zuber

Er musste sich also hinten anstellen, durfte dann aber gleich nach der Halbzeit doch auf den Platz. Und drei Minuten später war Twumasi schon beim Krafttraining, Marvin Ducksch legte ihm den Ball vor, und Twumasi bewies, was im Training zu beobachten war: Vor dem Tor ist der 26-Jährige eiskalt – das Problem für ihn bleibt, in die Schussposition zu kommen.

Nach den Liegestützen rannte Twumasi erstmal in die Arme von Gerhard Zuber. Der Sportchef war auch die treibende Kraft bei seiner Verpflichtung. „Er kommt immer wieder zu mir, ermuntert mich und gibt mir Ratschläge“, lobt Twumasi.