2. Liga kompakt: Werder macht in Aue Riesenschritt Richtung Aufstieg - Kiel demontiert Nürnberg

Erzgebirge Aue - Werder Bremen 0:3 (0:0)

Werder Bremen geht als Tabellenzweiter und damit als heißer Aufstiegskandidat in den letzten Zweitliga-Spieltag. Beim bereits feststehenden Absteiger Erzgebirge Aue feierte die Mannschaft von Trainer Ole Werner am Sonntag einen 3:0 (0:0)-Sieg und hat damit nun drei Punkte Vorsprung auf Nord-Rivale Hamburger SV auf dem Relegationsplatz und auf Darmstadt 98 auf Rang vier. Allerdings hat Werder aus diesem Trio die schwächste Tordifferenz. Marco Friedl schoss Werder nach einer chancenarmen ersten Hälfte mit 1:0 in Führung (49.).

Eine Schrecksekunde gab es für Aue, als Dirk Calson und Prince Owusu im Duell mit Mitchell Weiser mit den Köpfen zusammenprallten und lange behandelt werden mussten (75.). Beide Profis mussten ausgewechselt werden. Für Carlson kam Anthony Barylla. Owusu konnte nicht ersetzt werden, da Aue-Coach Pavel Dotchev sein Wechselkontingent bereits erschöpft hatte. Wenige Minuten nachdem Owusu das Feld bereits verlassen hatte, kehrte er mit frischem Trikot zurück auf den Platz. In der Nachspielzeit erhöhten Niclas Füllkrug (90.+2) und Niklas Schmidt (90.+7) für Bremen zum 0:3-Endstand.