Liga-Spezial - Teil 2: "Eine Halbzeit mit ..." – Der RND-Fußball-Podcast mit Wolff-Christoph Fuss

Nur noch gut eine Woche, dann rollt in Deutschlands Fußball-Tempeln endlich wieder die Kugel – wenn auch vor leeren Rängen und unter größten Hygiene- und Gesundheitsmaßnahmen. Was sich auf dem Platz und vor allem daneben alles ändert, auf was sich die TV-Zuschauer einstellen müssen und wieso es hinter den Kulissen schon wieder mächtig knirscht - darüber diskutieren natürlich auch die Stimme des deutschen Fußballs, Wolff-Christoph Fuss und RND-Sportchef Heiko Ostendorp im Fußball-Podcast des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND), „Eine Halbzeit mit…“. Der zweite Teil dieser Sonderausgabe ist am Donnerstag ab 21 Uhr verfügbar.