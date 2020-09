Im Ligapokal-Achtelfinale gegen Tottenham: Timo Werner erzielt erstes Pflichtspiel-Tor für Chelsea

Der Bann ist gebrochen: Nach drei torlosen Einsätzen über 90 Minuten hat Timo Werner in seinem vierten Einsatz erstmals in einem Pflichtspiel des FC Chelsea ein Tor erzielt. Der Deutsche markierte am Dienstagabend im Ligapokal-Achtelfinale bei Tottenham Hotspur den Führungs-Treffer zum 1:0 für die Blues in der 19. Minute. Werner war im Sommer für die Ablöse von 53 Millionen Euro von RB Leipzig zur Mannschaft von Trainer Frank Lampard gewechselt. Dort ist Werner Teamkollege des ebenfalls im Sommer gewechselten Nationalspielers Kai Havertz und seines DFB-Kollegen Antonio Rüdiger, der allerdings vor einem Transfer stehen soll. Nun die Tor-Premiere für den Stürmer, nachdem in der vergangenen Woche Havertz seine ersten drei Pflichtspiel-Treffer im Ligapokal-Duell gegen Barnsley (6:0) erzielt hatte.