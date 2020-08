Ligue 1 feiert Comeback nach 166 Tagen: Nullnummer beim Saisonauftakt in Bordeaux

Nach fünf Monaten Corona-Zwangspause ist die französische Ligue 1 als erste europäische Topliga in die neue Saison gestartet. Zum Auftakt gab es am Freitag aber ein unspektakuläres 0:0 zwischen Girondins Bordeaux und dem FC Nantes.

Eigentlich hätten in Olympique Marseille und AS Saint-Etienne zwei Größen des französischen Vereinsfußballs das Eröffnungsspiel bestreiten sollen. Wegen bestätigter Corona-Fälle bei OM musste das Spiel aber verlegt werden. Das Spiel soll nun am 16. September nachgeholt werden. Gleiches gilt für die Partien von Paris St. Germain und Olympique Lyon, die wegen der Champions-League-Endrunde verhindert sind.