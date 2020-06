Ex-Bayern-Profi Willy Sagnol: Abbruch der Ligue 1 war ein Fehler - "Fast alle neidisch" auf Bundesliga

Willy Sagnol, ehemaliger Profi des FC Bayern, sieht den Saison-Abbruch im französischen Fußball wegen der Coronavirus-Pandemie gerade im Hinblick auf die Bundesliga-Fortsetzung als großen Fehler an. „Das Problem ist, dass wir in Frankreich die Entscheidung zu früh getroffen haben, die Liga komplett abzubrechen“, sagte Sagnol der Sport Bild. Sagnol fügte hinzu: „Jetzt schaut ganz Frankreich nach Deutschland. Und fast alle sind neidisch.“

Besonders hart traf den Abbruch den ehemaligen Serienmeister Olympique Lyon, der erstmals seit 20 Jahren den Sprung auf die Europapokal-Plätze verpasste. Lyons Klub-Boss Jean-Michel Aulas hatte im Lichte des Neustarts der Bundesliga gar gefordert, dass die Entscheidung des Abbruchs in der Ligue 1 revidiert wird. "Wir sind auf dem falschen Weg. Es ist vielleicht nicht zu spät, sich vorzustellen, (...) was politisch machbar ist" , sagte Aulas Anfang Mai der L'Equipe.

Das Coronavirus legt den Fußball in Europa lahm - mit Ausnahme der weißrussischen Liga müssen alle Wettbewerbe pausieren. Die Länge der Zwangspause ist dabei unterschiedlich bemessen. Der SPORT BUZZER fasst den Stand zusammen - wie lange pausieren die Ligen in Europa? ©

Fortsetzung oder Abbruch: So ist der Stand in den internationalen Topligen

Sagnol denkt an Bundesliga-Rückkehr als Trainer

Der frühere Assistent von Carlo Ancelotti beim FC Bayern will zukünftig wieder als Trainer arbeiten, dabei gerne in der Bundesliga. „Ich habe großes Interesse, wieder in Deutschland zu arbeiten. Ich kam mit 22 Jahren in das Land und bin dort zum Mann geworden. Ich fühle mich mit Deutschland stark verbunden“, betonte Sagnol. Sein Abschied in München habe damals sehr weh getan.