Nach Ligue-1-Spiel in Lorient: Platzwart stirbt nach Unfall mit Rasen-Beleuchtungsanlage

In Frankreich ist es nach dem Spiel der Ligue 1 zwischen dem FC Lorient und Stade Rennes (0:3) am Sonntagabend zu einem schweren Zwischenfall gekommen. Ein Teil der Rasen-Beleuchtungsanlage stürzte auf einen Greenkeeper, der nach Wiederbelebungsversuchen vor Ort in ein Krankenhaus gebracht werden musste, wo er seinen Verletzungen erlag. Dies berichtete die französische Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf den dortigen Bürgermeister.

