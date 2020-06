Ligue 1: Doch keine Absteiger und Saison mit 22 Teams? Toulouse verkündet bereits Klassenerhalt

Gleichzeitig ordnete ein Richter der Institution aber an, dass die Abstiegsfrage bis zum 30. Juni neu geklärt werden solle. Der Liga-Verband LFP müsse nun im Zusammenspiel mit dem nationalen Fußballverband FFF das Format der Ligue 1 in der kommenden Saison überprüfen, hieß es. Damit öffnete der Staatsrat, der die Regierung bei der Vorbereitung von Gesetzen berät und gleichzeitig oberstes Verwaltungsgericht ist, die Tür für eine Saison mit 22 Teams.

Keine Wiederaufnahme der französischen Fußball-Saison , aber der beschlossene Abstieg des SC Amiens und des FC Toulouse ist vorerst aufgehoben . Im Rechtsstreit um das vorzeitige Saisonende hat der französische Staatsrat am Dienstag nach eigenen Angaben in Paris eine Beschwerde des früheren Serienmeister Olympique Lyon zurückgewiesen. Damit bleibt die nach dem vorzeitigen Saison-Aus erstellte Rangliste bestehen.

In Amiens und Toulouse wurde die Nachricht freudig aufgenommen. "Ich habe den Eindruck, dass die Werte des Fußballs gewonnen haben“ , sagte Amiens-Präsident Bernard Joannin der Nachrichtenagentur AFP und der FC Toulouse verkündete bereits: "Der TFC bleibt der Ligue 1 in der Saison 2020-21 erhalten.“

Olympique Lyon als großer Verlierer

Champions-League-Achtelfinalist Olympique Lyon ist damit der große Verlierer dieser Entscheidung. In der nächsten Saison nimmt der Klub nicht am Europacup teil. OL-Präsident Jean-Michel Aulas kämpft seit längerem gegen den Liga-Abbruch. Er hatte sich dazu auch an Regierungschef Édouard Philippe gewandt.