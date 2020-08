Fix: Eröffnungsspiel der Ligue 1 wegen neuer Corona-Fälle bei Olympique Marseille abgesagt

Wenige Tage vor dem geplanten Start der französischen Ligue 1 haben sich bei Olympique Marseille drei weitere Corona-Verdachtsfälle bestätigt. Das teilte der Klub am Dienstag mit. Damit hat sich die Zahl der Corona-Fälle bei den Südfranzosen auf vier erhöht. Und die Corona-Fälle haben nun auch den Saison-Start in der Ligue 1 durcheinandergebracht. Marseille sollte am Freitag eigentlich den Auftakt in die neue Ligue-1-Saison gegen die AS Saint-Etienne bestreiten. Doch wie die Liga nun bekannt gab, ist die Partie wegen der Corona-Regularien abgesagt.