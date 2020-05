Verband gibt bekannt: Ligue 1 soll am 23. August wieder starten – Terminkollison mit Champions League droht

Anders als in der Bundesliga ruht der Ball in der französischen Ligue 1 bereits seit April. Nach Konsultationen mit der Regierung von Präsident Emmanuel Macron brach der Ligaverband LFP die Staffel vorzeitig ab - im Gegensatz zu den anderen Topligen wie der Bundesliga, der Premier League oder der Serie A. Diese Entscheidung wird seither kontrovers diskutiert. Nun gab die LFP bekannt, dass die Ligue 1 am 23. August in die neue Saison starten soll. Die zweitklassige Ligue 2 fängt demnach bereits am 22. August wieder an.

Weil noch unklar ist, wann die Saison 2019/20 in der Champions League fortgeführt und beenden werden kann (mit Paris Saint-Germain und Olympique Lyon sind zwei französische Mannschaften noch im Wettbewerb vertreten) ist der vorgestellte Kalender bislang nur vorläufig. Die LFP will die Entscheidung der UEFA abwarten. Der europäische Verband hat sich noch nicht über eine Fortsetzung der Königsklasse geäußert.

Curtius: UEFA hat "Plan und Ziel", die Champions League im August fortzusetzen

DFB-Generalsekretär Friedrich Curtius hatte am Dienstag in einer Video-Konferenz verraten, wie weit der europäische Fußballverband mit seinen Planungen ist. "Die UEFA hat ganz klar den Plan und das Ziel, die europäischen Wettbewerbe noch im August zu Ende zu bringen", betonte der 44-Jährige, der seit 2016 als Verwaltungschef des DFB arbeitet. Kürzlich hatte der Verband eine Aussage von Lyon-Präsident Jean-Michel Aulas dementiert, wonach das Achtelfinal-Rückspiel der Franzosen gegen Juventus am 7. August ausgetragen werde.

