Eine Woche vor Ligue-1-Start: Corona-Verdacht bei Olympique Marseille - Test gegen Stuttgart abgesagt

Eigentlich hätte der VfB Stuttgart sein zweites Testspiel der Vorbereitung am Freitag bei Olympique Marseille austragen sollen. Dafür wären die Stuttgarter am Freitagmorgen in den Flieger nach Frankreich gestiegen, hätten um 17 Uhr gegen das französische Spitzenteam getestet und wären noch am Abend wieder zurück nach Stuttgart geflogen.