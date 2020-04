Später als die Bundesliga: Ligue Un plant Rückkehr in Spielbetrieb im Juni

Frankreich plant die Normalität! Die Ligue Un will Mitte Juni wieder in den normalen Spielbetrieb einsteigen. Das gab die Liga am Freitagabend bekannt. Dafür müssen sich alle Spieler allerdings einer "vollständigen medizinischen Untersuchung" unterziehen, hieß es. Über allem stehe aber, was die Behörden entscheiden.

Wie in der Bundesliga hatte die französische Liga auch eine medizinische Task-Force ins Leben gerufen. Diese habe Prinzipen für die Wiederaufnahme des Spiel- und Trainingsbetriebs erarbeitet. Demnach sollen die Spieler in der Woche ab dem 11. Mai wieder zurück in die Trainingszentren zurück dürfen. Dann sollen alle Spieler eingehend untersucht werden.

Die Ligue Un wurde Mitte März ausgesetzt, nachdem die Coronavirus-Pandemie sich auch in Frankreich ausgebreitet hatte. Bis Freitag gab es in Frankreich fast 22.000 Todefälle in Deutschland Nachbarland.

Bundesliga will Mitte Mai starten