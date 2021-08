Lille düpiert PSG erneut: Draxler und Co. verpassen französischen Supercup

Bahnt sich im französischen Fußball einer dauerhafte Wachablösung an? Meister OSC Lille hat nach dem Titel in der Ligue 1 am Sonntagabend auch den französischen Supercup gewonnen und Branchenprimus und Pokalsieger Paris Saint-Germain erneut in die Schranken gewiesen. Die Mannschaft des neuen Trainers Jocelyn Gourvennec schlug den Hauptstadtklub mit 1:0 (1:0) – bei PSG fehlten allerdings viele Top-Stars. Die Entscheidung per Traumtor erzielte der Portugiese Xeka bereits im ersten Durchgang (44. Minute). Anzeige

PSG startete vor 29.000 Zuschauern im Bloomfield-Stadion im israelischen Tel-Aviv, wo die Partie ausgetragen wurde, mit einer vermeintlichen B-Elf. Superstars wie Kylian Mbappé oder Neymar waren noch nicht zurück im Kader. Auch Neuzugang Sergio Ramos war noch nicht Teil der Equipe von Trainer Mauricio Pochettino. Mit dem von Inter Mailand nach Paris gewechselten Achraf Hakimi stand ein Neuer allerdings sogar in der Startelf. Im ehemaligen Liverpool-Profi Georgino Wijnaldum saß ein anderer zunächst auf der Bank. In Abwesenheit der ersten Garde standen auch die beiden Deutschen Thilo Kehrer und Julian Draxler in Pochettinos Anfangsformation. Bei Lille standen indes viele bekannte Gesichter auf dem Platz. Die "Doggen" haben bisher nur wenige Abgänge und keine Zugänge zu verzeichnen.

Das Spiel begann zunächst schleppend. PSG nahm aber Mitte der ersten Halbzeit mehr und mehr das Kommando in die Hand. Draxler hatte in der 28. Minute per Distanzschuss eine erste gute Möglichkeit, scheiterte aber an Lille-Keeper Leo Jardim. Auch Lille meldete sich vor der Hälfte dann anwesend: Nach einem guten Konter konnte Burak Yilmaz PSG-Keeper Keylor Navas mit seinem Versuch rechts im Strafraum aber nicht gefährlich werden (40.). Dann klingelte es vor dem Halbzeit-Pfiff aber doch noch: Nach einem Einwurf bekam OSC-Mittelfeldspieler Xeka den Ball am linken Strafraumrand und schlenzte traumhaft zum 1:0 in den Winkel (44.).